Tarihi sarnıçta ‘masaj’a mühür

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hagia Sofia Mansions Hilton Otel’in adı altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, bin 500 yıllık sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyordu. Kaçak eklentilerle birlikte sarnıcın aslının bozulduğu öğrenilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iletilen şikâyetleri dikkate alarak 2022 yılında çalışmaları başlattı. 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verildi.

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Ancak izinsiz uygulamaların

kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık tarafından 31 Aralık 2024’te Fatih Belediyesi’nden tarihi sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi talep edildi. Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü, talebin ardından aykırılıkların neler olduğunu belirten bir proje hazırladı. Uyarıları dikkate almadan hizmete devam eden işletme, dün Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Ekipler, dış duvarda asılı olan masaj ve havuzlu reklam panosunu kaldırdı. Merkeze gelen turistler ise geçici süreliğine hizmet verilemediği söylenerek içeriye alınmadı.

BAKANLIK: SİT ALANI

Bakanlıktan yapılan açıklamada sarnıcın, kentsel arkeolojik sitte kaldığı ve 1’inci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Şikâyetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce gerekli iş ve işlemler başlatıldı ve 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verildi. İzinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunuldu ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon

projelerinin iletilmesi istendi.

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BELEDİYEYE İLETTİK

Muhtelif yazıları ile Kurul kararlarının takibi yapıldı, en son 19 Aralık 2024 tarihli müdürlük yazısı ile ilgili kurumlara kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılması istenildi. Fatih Belediyesi’nin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istenildi. Müdürlüğün 28 Ocak 2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyeye iletildi.”

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HAVUZ, SAUNA VE MASAJ ODALARI...

- Spa merkezi yapılan tarihi sarnıcın içine havuz yapıldı ve alt katlara masaj salonları açıldı. Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen işletmenin, bu hizmetler karşılığında kişi başı 200 Euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi.