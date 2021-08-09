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Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-
Haber Giriş: 09.08.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Tarihi şadırvan 'mermer' ile kaplandı! Vatandaşlardan tepki

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Adapazarı'nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmaya çalışıldı. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

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  • Tarihi şadırvanın mermer ile kaplanmasına tepki
  • Tarihi şadırvanın mermer ile kaplanmasına tepki
  • Tarihi şadırvanın mermer ile kaplanmasına tepki
  • Tarihi şadırvanın mermer ile kaplanmasına tepki
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

Tarihi şadırvan mermer ile kaplandı Vatandaşlardan tepki

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi. 

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