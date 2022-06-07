Tarihi saat kulesinde skandal

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Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik Dönem’e tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900’lü yılların başında 2’nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Antalya Saat Kulesi’ndeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esin Kuleli’nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayıyla yürütülüyor.

Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40’ar kiloluk iki kurşun parça bulunmuştu.

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1988’DE Mİ ÇALINDI

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin ise orijinal olmadığı ortaya çıktı. Orijinal saatlerin 1988 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilirken, o dönem yerine takılan saatlerin de plastik olduğu belirlendi. Ayrıca plastik saati tarihi taşlara tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı tespit edildi. Kuledeki hem demir çerçeveler hem de plastik saatler sökülerek kaldırıldı.

'ARŞİVLER İNCELENECEK'

Antalya Saat Kulesi’nde en son onarımı 1985’te yapan ve alanında Türkiye’de ender isimlerden biri olarak değerlendirilen Recep Gürgen (75) ile temasa geçilerek, 1900’lü yıllardaki orijinal saate uygun, hem de her saat başı ses çıkaracak şekilde yeniden yapımına yönelik çalışma başlatıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, kulenin adını aldığı saatin sökümü sırasında orijinal olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Karabayram, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatıyla, saat kulesinin gerçek dönemindeki üslupla yeniden yapımı ve o günlerdeki nostaljik sesiyle günümüze taşınmasına karar verildiğini kaydetti. Karabayram, “Nasıl çalınmış olabileceğine ilişkin kurumsal bir araştırma gerekiyor. Belediye arşivleri incelenmeli” dedi.

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BİRÇOK SAAT KULESİ BÖYLE

Antalya Saat Kulesi’nde en son 1985 yılında bir onarıma geldiğini anlatan Recep Gürgen, “Geldiğim zaman orada eski makinesi vardı, aktif değildi. Daha önceden elektroniğe çevrilmişti. Restorasyon ve bakımını yaptım, kadranı yenilemedim. En son yapılan saatler maalesef getirilip oturtulmuş, bu çok kötü bir şey. Orijinal makineler nereye gitti bilmiyorum” dedi. Kendisinin tamiratı sonrasında kulenin birkaç kez daha işlem görmüş olabileceğini kaydeden Gürgen, “Nasıl oluyor da böyle bir şey yapılıp oraya konuluyor. İstenmesi halinde oraya mekanik bir makine yapılır ve çalar hale getirilir. Maalesef birçok saat kulesi bu şekilde, bu acı bir durum. Orijinal haline uygun yeniden yapılması, bulunduğu bölgeye hoş bir seda verir” diye konuştu.