Tarihi PaÅŸabahÃ§e Vapuru mavi sulara geri dÃ¶ndÃ¼

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Åžehir HatlarÄ±nda 58 yÄ±l boyunca sefer yapan ve 2010 yÄ±lÄ±nda filodan Ã§Ä±kartÄ±lan tarihi PaÅŸabahÃ§e Vapuru, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan HaliÃ§ Rasathanesi'nde restore edildi. PaÅŸabahÃ§e Vapuru'nun suya indirilmesi etkinliÄŸi bugÃ¼n saat 18.00â€™da HaliÃ§ Tersanesi Ä°nÅŸa AtÃ¶lyesi'nde gerÃ§ekleÅŸti. EtkinliÄŸe CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, belediye baÅŸkanlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. GerÃ§ekleÅŸen konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan PaÅŸabahÃ§e Vapuru'na geÃ§ilerek HaliÃ§ Tersanesiâ€™nden KoÃ§ MÃ¼zesiâ€™ne doÄŸru yol alÄ±ndÄ±. Seyir halindeyken Åžair Sunay AkÄ±n tarafÄ±ndan PaÅŸabahÃ§e Vapuru'nun hikayesi yolculara anlatÄ±ldÄ±.

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Yazar Adil Bali, â€œVapuru ÅŸu an restore ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼yoruz ama ben 2017 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde PaÅŸabahÃ§e Vapuru bÃ¶yle deÄŸildi. Beykoz Belediyesi'nin Ã¶nÃ¼nde Ã¢tÄ±l vaziyette hurdaya Ã§Ä±kartÄ±lma aÅŸamasÄ±nda periÅŸan vaziyette duruyordu. 2017 yÄ±lÄ±nda ben Beykoz Belediyesi'nde gittim ve PaÅŸabahÃ§e'yi gÃ¶rdÃ¼m. Kendi bloÄŸumda yazÄ± yazdÄ±m. PaÅŸabahÃ§e'nin kurtarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Sonra bu bir kampanyaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 2017 yÄ±lÄ±nda basÄ±nÄ±n desteÄŸi ile bir kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Ä°stanbullularÄ±n desteÄŸiyle bu kampanya bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Vapurun restoresi Ã§ok hoÅŸuma gitti. Ä°stanbullulara hayÄ±rlÄ± olsun diyorum. BÃ¶yle bir vapurun tekrar Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ekrem Ä°mamoÄŸlu ve Åžehir HatlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sinem DedetaÅŸ'Ä±n Ã§abalarÄ±yla tekrar Ä°stanbullulara armaÄŸan edilmesinden dolayÄ± kendilerini de kutluyorum" dedi.

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â€œ2021 YILINDA HALÄ°Ã‡ TERSANESÄ°NÄ°N CÄ°ROSU 132 MÄ°LYON LÄ°RA OLDU"

Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, â€œPaÅŸabahÃ§e Vapuru, 1952 yÄ±lÄ±nda bu ÅŸehrin hayatÄ±na girmiÅŸ ve Ã§ok sevilmiÅŸti. HakkÄ±nda ÅŸarkÄ±lar, tÃ¼rkÃ¼ler, yaÅŸamÄ±n izleri ve az Ã¶nce ekranda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu vapurda doÄŸan bir Ã§ocuk anÄ±larÄ±yla Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ä°stanbul hatÄ±rasÄ±ndan bahsediyoruz. Ä°stanbul'da denizde ulaÅŸÄ±mÄ±n payÄ±nÄ± arttÄ±rmak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸehir hatlarÄ± iÅŸletmemiz olsun tarihin derinliklerinden gelen neredeyse 200 yÄ±la yakÄ±n bir yaÅŸama doÄŸru yaklaÅŸan ÅŸehir hatlarÄ± ve vapur hikayesinin burada yine yÃ¼zyÄ±llar boyu devam saÄŸlama noktasÄ±nda dinamik bir tersanemiz olsun diyebileceÄŸimize herhalde gidenler dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸti. HaliÃ§ Tersanesi devralÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerli genel baÅŸkanÄ±m, deÄŸerli konuklar 2019 yÄ±lÄ± sonunda cirosu 1 milyon liraydÄ±. GeÃ§en yÄ±l itibariyle bunun 132 milyon liraya Ã§Ä±karttÄ±k. Yani burasÄ± bir gemi inÅŸa edemez hale gelmiÅŸti ama artÄ±k kendi deniz taksilerini Ã¼reten birÃ§ok kompozit yolcu gemisinden rÃ¶morkÃ¶re kÄ±lavuz tekne inÅŸasÄ±na kadar geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k fÄ±rsatlarÄ±nÄ± ortaya koyan Ã¶nemli bir imalat yapan tersaneye dÃ¶ndÃ¼" diye konuÅŸtu.

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â€œEKREM BAÅžKAN ENEGELLERÄ° AÅžMAKTA Ã‡OK BAÅžARILI"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yÃ¶neticilerin kendi yaÅŸadÄ±klarÄ± ve yÃ¶nettikleri ÅŸehre yabancÄ±laÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, â€œBu baÄŸlamda Ä°BB baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ä°stanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya Ã§Ä±karmasÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir olay. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ekrem Bey gerÃ§ekten de bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveriyle Ä°stanbullulara hizmet etmek istiyor. Kendisi ve kadrosuyla beraber olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§aba harcÄ±yor. Engellerin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. ZorluklarÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Ama Ekrem BaÅŸkan bir konuda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±. BÃ¼tÃ¼n engelleri aÅŸÄ±p amaca ulaÅŸma konusunda son derece baÅŸarÄ±lÄ±. AynÄ± anda 10 bÃ¼yÃ¼k metro inÅŸaatÄ±nÄ± yapan dÃ¼nyada baÅŸka bir metropol yok. BunlarÄ±n tamamÄ± durmuÅŸtu ama ÅŸimdi buralarda harÄ±l harÄ±l insanlar Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°stanbullulara hizmet etmek iÃ§in" dedi.