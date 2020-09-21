Tarihi oturum Bozkır’a emanet

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın tarihinde ilk kez sanal ortamda toplanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’ne gidemeyen dünya liderleri, 75. Genel Kurul’a önceden hazırlanan video mesajları gönderecek. Her ülkenin temsilcisi BM Genel Kurul Salonu’nda, devlet ve hükümet başkanlarının mesajını sunacak.

BM TARİHİNDEKİ İLK TÜRK BAŞKAN

BM’nin tarihi oturumuna tarihte ilk defa Türkiye’den eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Volkan Bozkır başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75. Genel Kurul’un ilk günü konuşmasını video mesajla yapacak. Bozkır’ı tarihi görevinden dolayı tebrik edecek olan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından üçüncü sırada dünyaya seslenecek.

ERDOĞAN’DAN DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Erdoğan, BM Genel Kurulu konuşmasında koronavirüsle uluslararası mücadele, aşı çalışmaları, Suriye meselesi, Libya’daki son durum, Filistin, Doğu Akdeniz’deki gerilim terörle mücadelede işbirliği gibi kritik başlıklarda önemli mesajlar verecek. Erdoğan, konuşmasında her zaman ifade ettiği “dünya 5’ten büyüktür” mesajını tekrarlayarak BM’nin yapısının değiştirilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapacak.

AYNI GÜN KONUŞMA YAPACAK LİDERLER

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye’nin son dönemde gerginlik yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aynı gün konuşma yapacak.



