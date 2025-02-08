×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi mirasa darbe vuracaklardı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tarihi Eser#Kaçakçılık
Tarihi mirasa darbe vuracaklardı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Haberin Devamı

Küçükçekmece ve Fatih’te tespit edilen adreslere 8-25 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda, çeşitli dönemlere ait toplam 931 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında Anadolu Selçuklu dönemine ait 81 gümüş sikke, Osmanlı dönemine ait 35 karo parçası, Hıristiyanlık dönemine ait 184 ikona, Bizans dönemine ait 7 cam süs eşyası bulundu.

Ele geçirilen eserlerin Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Milli Saraylar Resim Heykel Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tarihi Eser#Kaçakçılık

BAKMADAN GEÇME!