Tarihi mihrap evine dönüyor

Haberin Devamı

Restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, Antalya Kaleiçi’nde Mehmet Sağgün’a ait halı dükkânının merdiven geçişine monte edilmiş ahşap yapının tarihi olabileceğini fark etmişti. Karabayram, durumu Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ihbar etmişti. Daha sonra hazırlanan raporda yapının kesildiği, kazındığı ve vidalandığı belirlenmişti. Uyarı niteliğindeki raporları dikkate alan Vakıflar Genel Müdürlüğü de ahşap yapıyla ilgili nihai karara varılması için uzman görevlendirmişti.

Hürriyet’e konuşan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, “Dükkân sahibi bize taahhütname verdiği halde nihai karar çıkmadan ahşap yapıyı satıp Güney Afrika’ya yerleşmiş. Satışın yapıldığı şahsa da ulaştık ancak bizden eser karşılığı ücret talep etti. Araştırmalarımız neticesinde eserin havalimanı bölgesindeki bir depoda tutulduğunu öğrendik. Genel müdürlüğümüzden gelen uzmanlar burada inceleme yapacak. Çıkan sonuç ön raporlarla uyumlu olursa esere el koyacağız ve Konya’ya göndereceğiz” dedi.

Haberin Devamı

‘ESERİ EMANET ETTİM’

Güney Afrika’ya uçtuğu iddia edilen Mehmet Sağgün, Hürriyet’e konuştu. Mihrabı 1990 yılında süs eşyası olarak satın aldığını vurgulayan Sağgün, “Bu parçanın tarihi bir değeri olduğunu bilmiyordum” dedi.

Antalya ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tespitlerinin ardından eseri bağışlamak için başvuru yaptığını anlatan Sağgün, “Hazırlanan raporların ardından eseri bağışlamak isteğimi söyledim. Ancak eserin benden teslim alınmasıyla ilgili gecikme yaşandı. Dükkânımın satışı gerçekleşince eseri bir arkadaşıma emanet ettim. O da deposuna koydu” diye konuştu.

Güney Afrika’ya yerleşme sürecinin çok önce planlandığını vurgulayan Sağgün, şöyle devam etti: “Afrika’ya yeni bir hayat kurmak için geldim. Türkiye’de hâlâ bağlantılarım var. Söz konusu eseri de Antalya’daki depodan teslim alacaklar. Ben güvenilir bir esnafım. Bunu herkes bilir. Yanlış anlaşılmaktan ve suçlanmaktan dolayı çok üzgünüm.”

Haberin Devamı

YENİ RAPOR HAZIRLANDI

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Daire Başkanlığı’ndan emekli Sanat Tarihi Uzmanı Ali Kılcı da eserle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Konya ilinden Antalya iline getirildiği anlaşılan mihrabın bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra uygun koşullarda sergilenmesi veya mihrabı olmayan bir camide kullanılması uygun olacaktır.”

Mihrabın bugün depodan teslim alınacağını doğrulayan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, “Mihrabı depodan alıp Konya’ya göndereceğiz. Bu süreçle ilgili tüm resmi işlemleri tamamladık” diye konuştu.