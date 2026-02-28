Tarihi mihrabı kapı süsü yaptı! Kaleiçi’nde pes dedirten vandallık

Haberin Devamı

Antalya Kaleiçi’nde M.S.’ye ait halı dükkânının merdiven geçişine çivi ve vidalarla monte edilen ahşap yapının, Konya’da 14. yüzyıla tarihlenen Köşk Acem Nasuh Bey Camisi’nden kaybolan mihrap olabileceği kanısına varan restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, durumu Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ihbar etti.

KOMİSYON ANKARA’YI UYARDI

İhbar sonrası Antalya ve Konya Vakıflar Bölge müdürlükleri devreye girdi. Sanat tarihçisi, mimar ve Konya Müzesi uzmanlarından oluşan tespit komisyonu ahşap yapı elemanı üzerinde inceleme yaptı. İnceleme neticesinde ahşap yapıyla ilgili “Mihrap olabileceği kuvvetle muhtemel” uyarısıyla ön rapor hazırlandı. Komisyon, hazırladığı bilimsel raporu ahşap elemanın tescili ve korunması yönünde verilecek nihai karar için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.





Bu esnada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Top da yapıyla ilgili 12 sayfalık ayrıntılı bir rapor hazırladı. Top, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ahşap malzeme ile oyma, torna ve ajur tekniğiyle parçaları çivileme yoluyla birleştirilen mihrap, bir camiden sökülmüş. Eser, 18’inci- 19’uncu yüzyıl Osmanlı dönemi özelliklerini taşıyor. Mihrap tarihsel, sanatsal ve en önemlisi etnografik açıdan çok önemli. Bu eser yerinde korunmalıydı. Ancak mihrap, merdiven geçişine monte edilirken alt kısımlarından kesilmiş, boyaları kazınmış.”

MİHRABI SATIP AFRİKA’YA UÇTU

Uyarı niteliğindeki raporları dikkate alan Vakıflar Genel Müdürlüğü de ahşap yapıyla ilgili nihai karara varılması için uzman görevlendirdi. Uzmanlar yola çıkmadan M.S., önce halı dükkânını, sonra da ahşap yapıyı sattı. Hürriyet’e konuşan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, “Dükkân sahibi bize taahhütname verdiği halde nihai karar çıkmadan ahşap yapıyı satıp Güney Afrika’ya yerleşmiş. Satışın yapıldığı şahsa da ulaştık ancak bizden eser karşılığı ücret talep etti. Araştırmalarımız neticesinde eserin havalimanı bölgesindeki bir depoda tutulduğunu öğrendik. Genel Müdürlüğümüzden gelen uzmanlar burada inceleme yapacak. Çıkan sonuç ön raporlarla uyumlu olursa esere el koyacağız ve Konya’ya göndereceğiz” dedi.

KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ KILINÇ: KARARI BEKLİYORUZ

Eserle ilgili taşıma planlaması yapıldığını doğrulayan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, “Ahşap yapıyla ilgili komisyon oluşturup gerekli incelemeleri yaptırmıştık. Şimdi nihai kararı bekliyoruz. Karar ön raporu desteklerse mihrabı müze veya camide muhafaza edeceğiz” dedi.