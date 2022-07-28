Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi meydanda tepki çeken görüntü: Yasağa rağmen park ediyorlar

#Motosiklet#Rüştem Paşa Camii#Eminönü Meydanı

Eminönü Meydanı'nda tarihi Rüştem Paşa Camii çevresine park eden onlarca motosiklet tepkiye neden oldu. Çevre esnafına ait olduğu belirtilen motosikletlerin, park yasağı uyarısına rağmen kaldırıma park edilmesi görüntü kirliliği oluşturuyor. Her gün binlerce turistin geçtiği alana motosikletini bırakanlardan Erdinç İnanç "Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul'da binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği Eminönü Meydanı'nda, tarihi Rüştem Paşa Camii'nin çevresi motosiklet parkı haline geldi. Çevredeki esnafa ait olduğu öğrenilen ve daha çok iş amaçlı kullanılan motosikletler, yayaların kullandığı kaldırıma park ediliyor. Hem yolları daraltan hem de görüntü kirliliğine neden olan motosikletler, tarihi meydanı ziyarete gelenlerin tepkisine neden oluyor. Esnaf etrafta motosikletleri için park yeri bulamadıklarını, belediyenin çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

Tarihi meydanda tepki çeken görüntü: Yasağa rağmen park ediyorlar

"MOTOSİKLETLERE AİT PARK YERİ YOK" 

Esnaf Erdinç İnanç "Motosikletlerin tarihi binaların arasında olması görüntü kirliliği yaratıyor. Bir motosiklet kullanıcısı olarak ben de buraya park ediyorum çünkü, bir park yeri yok. Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur. Eskiden Mısır Çarşısı'na daha yakın park ediyorduk. Restore edildiği için buraya park ediyoruz. Zabıta burayı yasaklayınca yolun karşısına koyacağız" dedi.  

Motosiklet sürücüsü Polat Ay, "Eminönü toptancı yeri olduğu için herkes motosiklet kullanıyor. Burayı esnaf park yeri olarak belirledi çünkü, başka park edecek yer yok" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tarihi meydanda tepki çeken görüntü: Yasağa rağmen park ediyorlar



Eminönü'ne gezmeye gelen Regaip Gündüz ise "Etik olarak baktığımızda çok güzel bir görüntü değil ama, yapacak bir şey yok gibi gözüküyor" diye konuştu.  Öte yandan İBB yetkilileri, motosikletler için park yeri belirlenmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#Rüştem Paşa Camii#Eminönü Meydanı

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı