HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Tarihi meydanda sahur buluşması... Pideler Varank’tan
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 07:00

BURSA’da kökleri Osmanlı’ya kadar uzanan tahanlı pide ve simit ile sahur yapma geleneği son yıllarda yeniden canlandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde başlattığı sahur programlarına devam ederken sosyal medyada “Bu Ramazan’da da geleneksel sahurumuzda buluşuyoruz! Tüm Bursalı hemşerilerimizi Abdal Meydanı’na bekliyoruz. Her zamanki gibi tahanlı ve simit benden, muhabbet sizden. Kimler geliyor?” paylaşımı yaptı. Çağrıya özellikle gençler yoğun karşılık verirken Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, tarihi meydanı doldurdu. Varank, davetlilere tahanlı pide ve simit ikram etti. 

