Tarihi meydanda sahur buluşması... Pideler Varank’tan

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde başlattığı sahur programlarına devam ederken sosyal medyada “Bu Ramazan’da da geleneksel sahurumuzda buluşuyoruz! Tüm Bursalı hemşerilerimizi Abdal Meydanı’na bekliyoruz. Her zamanki gibi tahanlı ve simit benden, muhabbet sizden. Kimler geliyor?” paylaşımı yaptı. Çağrıya özellikle gençler yoğun karşılık verirken Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, tarihi meydanı doldurdu. Varank, davetlilere tahanlı pide ve simit ikram etti.