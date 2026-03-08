Tarihi meydanda sahur buluşması

Haberin Devamı

KİM GELİYOR?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde başlattığı sahur programlarına devam ediyor. Varank, “Bu Ramazan’da da geleneksel sahurumuzda buluşuyoruz! Bu gece saat 01.30’da tüm Bursalı hemşerilerimizi Abdal Meydanı’na bekliyoruz. Her zamanki gibi tahanlı ve simit benden, muhabbet sizden. Kimler geliyor?” ifadeleriyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

TARİHİ MEYDAN DOLDU

Mustafa Varank’ın çağrısı büyük ilgi toplarken gece yarısı başlayan program soğuk havaya rağmen sahur saatine kadar devam etti. Çağrıya özellikle gençler yoğun karşılık verirken Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, Tarihi Abdal Meydanı’nı doldurdu. Tarihi taş fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Tahinli pideyi simit eşliğinde yemek isteyen Bursalılar, bu lezzeti tatmak için uzunca bir süre sırada bekledi. Sahur buluşmasına

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile bazı belediye başkanları da katıldı. Varank, davetlilere tahanlı pide ve simit ikram ettikten sonra onlarla birlikte açık havada sahur yaptı.

MÜSTESNA BİR ŞEHİR

Bursa’nın kendine has bu sahur geleneğini yaşatmak, daha bilinir hale gelmesini sağlamak için her Ramazan’da bir çağrı yaptığını hatırlatan Varank, Bursa’nın kültürü, tarihi değerleri ve gastronomisiyle müstesna bir şehir olduğunu vurguladı. Varank, Ramazan’ın aynı zamanda birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek kurulan iftar ve sahur sofralarıyla bu birlik ve beraberliği güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

SAHİP ÇIKALIM

Tarihi Abdal Meydanı’nda toplanan gençlere seslenen Varank, “Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz, sosyolojik olarak farklı anlayışlarda olabiliriz ama bizim ülkemizi ayakta tutan değerlerimize, ortak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Devletimiz, bayrağımız, ezanımız söz konusu olduğunda siyasi görüşlerimizi bir tarafa bırakarak bu değerlere sarılmamız bir ve beraber olmamız gerekiyor.” dedi.

FARKLI BİR RAMAZAN

Bu sene Ramazan’ı farklı bir şekilde idrak ettiklerini ifade eden Mustafa Varank, “Türkiye’nin her tarafında çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ilahilerle bu Ramazan’ı geçiriyor. Ramazan süsleri ile şehirlerimizi daha da güzelleştiriyoruz. Biz yeter ki bir ve beraber olalım, Allah’ın izniyle bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz.” diye konuştu.