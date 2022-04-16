Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi maksem restore edilecek

#Taksim#Maksem#Restorasyon
Tarihi maksem restore edilecek

İstanbul’un kalbi Taksim’deki tarihi maksem (su deposu) bir yıllık restorasyona girdi. Maksemin elektrik hatları yenilenerek, cephelerdeki bozulmalarının yapılacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Taksim’in simgelerinden 280 yıllık tarihi maksem tadilata girdi. Son olarak 2008 yılında harabe haldeyken restore edilen maksem, yıllarca Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak kullanıldı. Yanı başına inşa edilen Taksim Camisi’nin ardından turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği mekânlardan biri oldu.

YANGIN RİSKİ DE ATLATMIŞTI

Ancak aradan geçen yıllarda yapının elektrik sisteminde yıpranmalar oluştu. Geçtiğimiz günlerde yapının elektrik kontağında yanma riski meydana geldi. Bunun üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri restorasyon için düğmeye bastı. İBB ekipleri çalışmalar kapsamında maksemin Taksim Meydanı’na bakan yüzünü kapatmak için kolları sıvadı. Restorasyon kapsamında ilk önce elektrik sistemi düzeltilecek. Maksem daha sonra eklenen yapılardan arındırılacak. Meydana bakan cephedeki bozulmalar da onarılacak. Bu çalışmaların 2023 yılının ilk aylarında bitirilmesi planlanıyor. 

Haberin Devamı

İSTANBUL’UN SUYU KARŞILANIYORDU

İstiklal Caddesi ve Taksim Caddesi’nin birleştiği yerde bulunan su maskeminin inşasına III. Ahmed döneminde başlandı. 1731 yılında Taksim Suyu Tesisleri’yle birlikte tamamlandı. Maskemin suyu 25 kilometre uzaklıktan, 1. Sultan Mahmut Kemerleri üzerinden geliyordu. Su; Derbent, Maslak, Ayazağa, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli’den Harbiye’deki makseme, oradan da Taksim’deki su deposuna ulaşıyor, oradan şehre dağıtılıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#Maksem#Restorasyon

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk