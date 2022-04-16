Tarihi maksem restore edilecek

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Taksim’in simgelerinden 280 yıllık tarihi maksem tadilata girdi. Son olarak 2008 yılında harabe haldeyken restore edilen maksem, yıllarca Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak kullanıldı. Yanı başına inşa edilen Taksim Camisi’nin ardından turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği mekânlardan biri oldu.

YANGIN RİSKİ DE ATLATMIŞTI

Ancak aradan geçen yıllarda yapının elektrik sisteminde yıpranmalar oluştu. Geçtiğimiz günlerde yapının elektrik kontağında yanma riski meydana geldi. Bunun üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri restorasyon için düğmeye bastı. İBB ekipleri çalışmalar kapsamında maksemin Taksim Meydanı’na bakan yüzünü kapatmak için kolları sıvadı. Restorasyon kapsamında ilk önce elektrik sistemi düzeltilecek. Maksem daha sonra eklenen yapılardan arındırılacak. Meydana bakan cephedeki bozulmalar da onarılacak. Bu çalışmaların 2023 yılının ilk aylarında bitirilmesi planlanıyor.

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İSTANBUL’UN SUYU KARŞILANIYORDU

İstiklal Caddesi ve Taksim Caddesi’nin birleştiği yerde bulunan su maskeminin inşasına III. Ahmed döneminde başlandı. 1731 yılında Taksim Suyu Tesisleri’yle birlikte tamamlandı. Maskemin suyu 25 kilometre uzaklıktan, 1. Sultan Mahmut Kemerleri üzerinden geliyordu. Su; Derbent, Maslak, Ayazağa, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli’den Harbiye’deki makseme, oradan da Taksim’deki su deposuna ulaşıyor, oradan şehre dağıtılıyordu.