Tarihi kuleye cam kapı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Roma dönemine uzanan yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi ve çevresinde gerçekleştirilen düzenleme projesi tamamlandı. Ancak tarihi kalıntıların korunarak ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla yapılan seyir terası, kullanılan malzemeler ve uygulamanın tarihi doku üzerindeki etkisiyle büyük eleştiri konusu oldu. Kulenin çevresindeki alanların cam zeminle kaplanması, tarihi kulenin girişlerine cam kapılar yerleştirilmesi ve seyir alanlarında cam korkulukların kullanılması; arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TARİHİ KULEYE CAM KAPI

Projeye yönelik en sert tepki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahabettin Öztürk’ten geldi. Öztürk “Kulenin bulunduğu alanda cam kullanılmış. Bunu her yerde yapamazsınız. Üstelik bu alanda kullanılan camın ısıyı dışa yansıtma özelliğinin olmadığını, niteliksiz bir cam olduğunu görüyoruz. Bu tür camlar hem ziyaretçiyi rahatsız eder hem de sera etkisi oluşturur” dedi. Öztürk, uygulamanın tarihi yapı ve çevresiyle uyumunu da eleştirerek şöyle konuştu: “Kentin simgesi niteliğini taşıyan bir yapının bu kadar bilgisizce projelendirilmesi son derece üzücü. Projeyi Koruma Kurulu onaylamış olabilir ancak kurulun onayladığı her şey kabul edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olaya el koyup ilgili kişiler hakkında işlem başlatması gerekir.”

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Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Işın da projenin özellikle sürdürülebilirlik boyutunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Işın “Buradaki uygulama maalesef sürdürülebilir değil. İlk bakışta turistin hoşuna gidiyor olabilir ama eseri korumak için nem alıcıları, klima sistemlerini iyi yapmak lazım. Malzeme kalitesi çok önemli. Ana yapıya da cam kapı takılmış. Neden böyle bir tercih yapıldığını Koruma Kurulu’ndaki arkadaşlara sormak lazım. Açıkçası bu uygulama arkeolog gözüyle beni rahatsız etti” diye konuştu.

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KURULA SORMAK LAZIM

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise projenin Koruma Kurulu tarafından onaylanmış olmasına dikkat çekti. Çevik, “Cam uygulamalarının özellikle Antalya’da bizleri çok zorladığını biliyoruz. Ancak proje Koruma Kurulu tarafından onaylanmış. Neden onayladılar, nasıl onayladılar? Bunları kurul üyelerine sormak lazım” dedi.

BANKAYA KİRAYA VERSİNLER

Kent tarihçisi ve yazar Hüseyin Çimrin ise projeye kent belleği açısından yaklaştı. Çimrin “Hıdırlık Kulesi bu kentin önemli simgelerinden biri. Bu alanda bu kadar cam kullanmak gerçekten büyük bir hata. Önünde oturup şiir yazdığım, fotoğraf çektiğim muhteşem bir manzarayı yok etmişler. Üstüne üstlük kuleye bir de cam kapı koymuşlar. Bari bir bankaya kiraya verselermiş” diye konuştu.

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PROJE YÜZDE 90 TAMAMLANMIŞTI

Proje eleştirileriyle ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, “Burası arkeolojik sit alanı olduğu için Koruma Kurulu’ndan onay alındı. Elbette hocaların farklı görüşleri olabilir. Kurulda da çok değerli isimler vardı. Ben bu projeyi teslim aldığımda kısmen tamamlanmış ve yüzde 90 seviyesine gelmişti. Biz de kanun gereği bu projeyi tamamlamakla görevlendirildik. ‘Biz bunu yapmayalım’ deyip ayrı bir kamu zararına sebep olmak doğru olmazdı. Proje tamamlandı. Biz bundan sonraki bölümde ne yapılacağına bakıyoruz.”