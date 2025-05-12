Tarihi kilise artık kütüphane

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Kilise, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucunda Rum cemaatinin ayrılmasından sonra terk edildi. Boş kalan kilise binası, müze binası olarak yeniden işlevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzelerinden birisi olan Adana Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği yaptı. 1972’de Arkeoloji müzesinin yeni binasına taşınmasından sonra kilise binası, müze deposu olarak kullanıldı. 1983’te Adana Etnografya Müzesi olarak yeniden ziyarete açıldı. Bina, 2013-2015 arasında restore edildi ve 2015’te Kuruköprü Kilisesi Anıt Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Kilise, geçtiğimiz haftalarda da yeni bir topluluğa ev sahipliği yapmaya başladı. Adana Rum Kilisesi artık Adana İl Halk Kütüphanesi’nin okuyucularını ağırlayacak. 6 Şubat depreminden hasar alan ve yıkılma kararı verilen 49 yıldır kullandığı binası Sabancı Kültür Merkezi’nden ayrılmak zorunda kalan kütüphane okurlarına yeni yerinde hizmet verecek. Mimari yapısı ile okurlara farklı bir ambiyans oluşturan binanın duvarları en çok tercih edilen ve “800’ler” denilen 800 edebiyat eseri ile donatıldı.