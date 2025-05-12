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Tarihi kilise artık kütüphane

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#Adana Rum Kilisesi#Tanzimat Fermanı#Osmanlı İmparatorluğu
Tarihi kilise artık kütüphane
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Adana Rum Kilisesi (Aya Nikola Kilisesi), 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrimüslimlere okul ve ibadet yerleri inşa edebilme olanağı sağlanması üzerinde Rum cemaat tarafından 1845 yılında yaptırıldı.

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Kilise, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucunda Rum cemaatinin ayrılmasından sonra terk edildi. Boş kalan kilise binası, müze binası olarak yeniden işlevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzelerinden birisi olan Adana Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği yaptı. 1972’de Arkeoloji müzesinin yeni binasına taşınmasından sonra kilise binası, müze deposu olarak kullanıldı. 1983’te Adana Etnografya Müzesi olarak yeniden ziyarete açıldı. Bina, 2013-2015 arasında restore edildi ve 2015’te Kuruköprü Kilisesi Anıt Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Kilise, geçtiğimiz haftalarda da yeni bir topluluğa ev sahipliği yapmaya başladı. Adana Rum Kilisesi artık Adana İl Halk Kütüphanesi’nin okuyucularını ağırlayacak. 6 Şubat depreminden hasar alan ve yıkılma kararı verilen 49 yıldır kullandığı binası Sabancı Kültür Merkezi’nden ayrılmak zorunda kalan kütüphane okurlarına yeni yerinde hizmet verecek. Mimari yapısı ile okurlara farklı bir ambiyans oluşturan binanın duvarları en çok tercih edilen ve “800’ler” denilen 800 edebiyat eseri ile donatıldı.

 

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#Adana Rum Kilisesi#Tanzimat Fermanı#Osmanlı İmparatorluğu

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