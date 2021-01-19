Tarihi kemeri böyle delmişler

TARİHİ boyunca susuzluk çeken İstanbul, çareyi etraftaki su kaynaklarını kemerler aracılığıyla şehre getirerek çözmüştü. Vadilerden uzun kemerlerle taşınan sular, şehrin içinde yaklaşık 1 milyon metreküp su alabilen sarnıçlarda depolandı. Su yolları İstanbul’un fethinden sonra da önemini yitirmedi. Yaklaşık 1500 yıl boyunca aktif olarak kullanıldı. O dönemden bu zamana dünyanın en uzun su yolu miras kaldı. Fatih Camisi’nin olduğu tepe ile Vezneciler arasında kalan vadide su taşıyan Bozdoğan Kemeri halen ayakta.

RESTORASYONA ALINDI

Roma İmparatoru Flavius Iulius Valens tarafından inşa ettirilen ve 378 yılında tamamlanan Bozdoğan Kemeri 2019 yılında restorasyona alındı. İBB tarafından başlatılan çalışmalarda, kemerinin çevresinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 6 adet tarihi sütün ile Fatih Sultan Mehmet dönemine ait sikkeler bulundu.

MİMARLAR ARAŞTIRDI

Restorasyonda çalışan mimarlar, onarım sırasında taşlarda kurşun izine benzer sıyrıklar fark etti. Sıyrıklar tamir edilse de restorasyondan sorumlu mimarlardan Melike Aktaş nedenini araştırmaya koyuldu. Melika Aktaş’ın internette bulduğu ve 1990’lı yılların başında çekildiğini düşündüğü bir fotoğraf, izlerin nedenini ortaya çıkarttı. Fotoğrafta bir grup insan, havalı tüfeklerle su kemerine bağlanmış balonlara ateş ediyordu. Fotoğrafın çekildiği yer ile izlerin olduğu yer aynı noktadaydı.

RESTORASYON DEDEKTİFLİKTİR

Melike Aktaş, “Çalışmalar sırasında duvar üzerindeki kurşun izlerini görüp anlam verememiştik. Sonra bu fotoğrafı bulduk ve olay çözüldü. Restorasyon çoğu zaman dedektifliktir. Fotoğrafı internet üzerinden buldum. 1990’ların başında çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafı görünce sıyrıkların nedenini anladık. Tarihi taşlarda oluşan boşlukları dolgu ile kapattık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

ÇALIŞMALAR BU YIL BİTECEK

TARİHTE Valens Su Kemerleri olarak bilinen yapının İstanbul şehir içindeki parçası olan Bozdoğan Kemeri’nde başlatılan restorasyon çalışmaları bu yıl bitirilecek. Bağlantıları yıkıldığı için su taşımayan kemer, yerden yaklaşık 20 metre, deniz seviyesinden ise 65 metre yukarıda. Kemerin ayaklarının altından Yenikapı ile Unkapanı’nı bağlayan İstanbul’un en işlek yollarından Atatürk Bulvarı geçiyor.