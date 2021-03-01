Tarihi kebapçıda vurgun

Bursa’da, 1867 yılında Mehmet oğlu İskender tarafından kurulan İskenderoğlu Kebap, yaklaşık 150 yıl boyunca aile fertleri tarafından işletildi. Günümüzde, firmanın 4’üncü kuşak temsilcisi olan Kayhan İskender İskenderoğlu ve Oğuzhan İskenderoğlu, çalışanlarının bir kısmının usulsüz yollarla müşteriden tahsilat yaptığı yönünde şikâyet aldı. Bunun üzerine Kayhan ve Oğuzhan İskenderoğlu, restoran çalışanlarını takibe aldı.

12 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

İşletmeci İskenderoğlu kardeşler, mutfak ve kasa kısmındaki güvenlik kameralarını uzun süre inceledi. Görüntülerde, mutfaktan çıkışı yapılan İskender porsiyon tabaklarını tek tek sayıp, gelir ve giderleri hesapladılar. Yaptıkları kasa sayımında, bir gün içerisinde yaklaşık 5 bin liralık açık olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine İskenderoğlu kardeşler, çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 bin saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 12 çalışanı gözaltına aldı.

‘80 BİN ADİSYON İPTAL EDİLMİŞ’

Bir müşterilerinin kendilerini uyardıklarını söyleyen Oğuzhan İskenderoğlu, şöyle konuştu: “Bize, yıllardır müşterimiz olduğunu söyleyen kişi, ‘Sanki sizin orada bir şeyler dönüyor’ diyerek uyardı. Sonraki gün kardeşimle tam bu konuyu konuşurken, camdan baktığımız sırada elle hesap verildiğini gördük. Bizde elle hesap verilmez. Her şey bilgisayar sistemi üzerinden yapılır. Yanımıza çağırdık. Sorunca eli ayağı titremeye başladı. O dakikadan itibaren kafamızda bir şüphe kalmadı. Sonrasında iptal olan adisyonları araştırmaya başladık. Sadece beş yılda neredeyse 80 bin adisyon iptal edilmiş. Daha sonra 2’si suçlarını itiraf etti. Kimisi ‘Biz bunu 10 yıldır yapıyoruz’ dedi. Kimisi de ‘Biz geldiğimizden beri yapılıyor’ diye ifade etti. Kurbağayı pişirirken soğuk sudan sıcak suya kaynatırlar. Soğukkanlı olduğu için sıcağı hissetmesin diye. Bizde 10 yıl boyunca kurbağa gibi kaynatılmışız.”

‘USTAYKEN ÇIRAK OLMUŞUZ’

Suçunu itiraf eden çalışanlardan birinin günde 5-10 bin lira arası parayı kendilerine ayırdığını söyleyen Kayhan İskender İskenderoğlu ise “İşin ustasıyken çırağı haline gelmişiz. İptal raporlarına baktığımızda, kasaya giren rakam 5 bin lira, ancak 7 bin liralık iptal gördük. Bizden çaldıkları parayı, kendi aralarında rütbe derecesine göre dağıttıkları söyleniyor. Kimisi günde 600 lira alırken kimisi bin liraya kadar alıyor. Emin olmamakla birlikte 10-12 yıldan bugüne değin 7 milyon lira civarında kaybımız var.”

'ADALETE İNANIYORUM'

İşletmenin 3. kuşak sahibi Yavuz İskenderoğlu, “150 yıllık bir markayız. Bu markanın, o günden bu güne gelmiş olmasında, çalışanlarım aracın tekerleri gibiydi. Ancak çocuklar günde 8-10 bin liraya varan iptal olduğunu söyledi. Bunun basit bir hırsızlık gibi günübirlik bir hadise olmasını ümit ediyordum. Ama gördük ki çetenin içindeymişiz. Bilgisayarı çökertip organize olup eyleme geçmişler ve hâlâ ortalarda dolaşırlarsa sermayesi emek olan insanların yanında çalmaya devam ederler. Bu toplumu iyice yozlaştırır. Ben adalete inanıyorum” dedi.