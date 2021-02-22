Tarihi karakola hurdacı talanı

İkinci Mahmut döneminde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra İstanbul’un asayişi, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en büyük kumandanı olan seraskere havale edildi. Islahat hareketleri çerçevesinde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına fermanla polis karakolları yaptırıldı. Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile Mevlanakapı’daki karakol binası günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Tarihi sur kapılarına inşa edilen polis karakollarından birisi olan Fatih Mevlanakapı Karakolu ise yok olma tehdidi altında. Karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, 2019’da bir kepçenin duvarına zarar vermesiyle gündeme gelmişti. O tarihte etrafı sac paravanlar ile çevrilen tarihi yapıda restorasyon çalışmalarının başlatılacağı kaydedilmişti. Ancak koruma altında olduğu açıklanan tarihi yapının çatısı perşembe gecesi kar birikintisi nedeniyle çöktü. Harabeye dönen karakol hurdacılara kaldı. Alana giren hurdacılar demir ve metalleri topladı.

‘200 YILLIK YAPI’

Tarihçi Mehmet Dilbaz, “Tam olarak 200 yıllık bir yapı. Şehrin bir çok kapısında, Eğrikapı, Topkapı, Cibali, Silivrikapı her yerde bu karakollardan varken, şu an sadece 1-2 tane kaldı. Bu da son örneklerinden bir tanesi. Bir onarımdan hızlıca geçmesi lazım çünkü o kadar ağır kış şartlarından çıktık ki, bu yapılar onarılmadığı sürece kış şartlarını, soğuğu, karı yediği sürece çökecek. Ondan sonra böyle bir yapıyı tekrar geri getirme imkanınız yok” diye konuştu.