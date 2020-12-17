Tarihi Kaleiçi çarşısı koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Koronavirüse salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfekte çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hijyen çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tarihi çarşıya gelen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde oluşturulan dezenfeksiyon ekibi, Kaleiçi Çarşısı'nda bulunan 650 iş yerini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile dezenfekte etti. Esnaf ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmayı gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi çarşı içerisinde bulunan oturma ve dinlenme alanlarında da hijyen çalışması yaptı. Pandemi sürecinde koronavirüse karşı aldığı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işyerlerine yönelik başladığı dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler, pozitif vaka bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor. Vatandaşların bunun için "alo 153" çağrı merkezini aramaları gerektiği ifade edildi.