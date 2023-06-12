Tarihi İncil pazarlığına operasyon

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Teknik ve fiziki takip çalışması başlatan ekipler, takip altına aldıkları kişilerin Eyüpsultan’da yaşadıklarını belirledi. Sıcak takibi sürdüren ekipler, satıcı ve alıcılar pazarlık için buluştukları sırada harekete geçti. Pazarlık yapılan yer ile birlikte Eyüpsultan’da 3 adres basıldı. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 sikke ve İbranice 1100 yıllık deri ve papirüs kağıdından oluşan 28 sayfalık bir İncil ele geçirildi. Jandarmada sorguları tamamlanan K.A., M.K., R.K. ve D.B., adliyeye sevk edildi.

İNCİL İNCELEMEYE ALINDI

Ele geçirilen 101 sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edilirken, İncil ise incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı’na gönderildi.