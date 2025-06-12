Tarihi imza rekor ihracat: Endonezya’ya 48 KAAN satışı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) koordinesinde uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkânlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı, Endonezya’ya teslim edilecek. 10 milyar doları aşan anlaşma, Türkiye’nin savunma tarihinde tek kalemde yapılan en büyük ihracat olarak kayıtlara geçti. Anlaşmayı duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

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YERLİ MOTORLA TESLİM

Jakarta’da dün gerçekleştirilen tarihi imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Atılan imza kapsamında 48 adetlik Milli Muharip Uçak KAAN’ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında ise milli imkânlarla üretilecek motor yer alacak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Anlaşma, sadece KAAN’ın teslimatını değil, Endonezya’ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsıyor. Türkiye ve Endonezya gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımı ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi de hedefleniyor. Anlaşmayla birlikte KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

REKOR İHRACAT

Endonezya’nın Türkiye ile 48 adet KAAN savaş uçağı tedarik etmek için imzaladığı anlaşmanın değerinin 10 milyar doları bulacağı bildirildi. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en önemli dış satımı da gerçekleşmiş olacak. KAAN uçağıyla Endonezya’nın yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yakından ilgileniyor.

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KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİNE YÖN VERİYORUZ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: “Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. Nesil Savaş Uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız’ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor; Türk mühendisliğinin imzası artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor. KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmi adım, Endonezya Cumhurbaşkanı huzurunda atıldı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp ‘Bir gün bizim de uçağımız olacak’ diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş’tan Nuri Demirağ’a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz.”

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ERDOĞAN DUYURDU

KAAN’ın Endonezya’ya satışına yönelik ilk duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şöyle dedi: “Milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayisinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”

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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

KAAN, Türk mühendisliğinin geldiği en üst noktayı temsil eden, çok yönlü 5. Nesil Savaş Uçağı. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zekâ destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle dikkat çekiyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedeflenen KAAN, aynı zamanda Türkiye’nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun de simgesi. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiren KAAN, bu tarihi adımıyla Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlattı. 6 Mayıs 2024’te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya geldi.

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KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında uçağa milli motorun entegrasyonu ile KAAN’ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da arttırılması hedefleniyor. KAAN’ın 2028’de envantere girmesi, 2030’lu yıllarda ise yerli motorların entegrasyonu planlanıyor.