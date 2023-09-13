Tarihi hat 151 yıl sonra yayaya açılıyor... Yedikule - Sirkeci tabanvayı

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İSTANBUL’da ilk demiryolunun yapımına 1869’da başlanmıştı. Maksat İstanbul’u Avrupa’ya bağlamaktı. Projeye göre İstanbul’dan başlayan hat Edirne, Selanik, Filibe, Sofya, Niş ve Belgrad’tan geçerek Viyana’ya bağlanacaktı. Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa, Topkapı Sarayı’nın bahçelerinden geçmesi gereken hatta, tarihi dokunun zarar görmesini istemediği için karşı çıkıyordu. Ancak Sultan Abdülaziz kararlıydı. Nihayet 1872’de hat tamamlandı ve Sirkeci’de bir gar yapılarak hat açıldı.

ORIENT EXPRESS’İN YOLU

Bu hat Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya açılan kapısı oldu. Balkanlar’a ve oradan da Avrupa’ya ulaşımın başı ve sonu burasıydı. Ünlü Orient Express bu hat üzerinden İstanbul’a gelmişti. Agatha Christie yine bu hat ile İstanbul’a adım atmış, Pera’da hikâyeler yazmıştı. Askeri sevkler buradan yapılmış, nice ziyaretler ve muhacir göçleri bu hat ile İstanbul’a akmıştı. Hat en son Almanya’ya giden gurbetçilerin sembolüydü. Üstüne ayrılık türküleri yazılmış, şöhretli edebiyatçıların yazı ve şiirlerine de konu olmuştu. Yeşilçam’ın da vazgeçilmezlerindendi.

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7 KİLOMETRELİK HAT

Marmaray projesinin başlamasıyla Yedikule - Sirkeci hattı 2013’ten beri kapalıydı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu hattı tekrar açmaya hazırlanıyor. 7.3 kilometrelik tarihi hattaki gidiş - geliş şeklindeki iki ray yolundan birinde trenler diğerinde yayalar olacak. Yayalar bisiklet ve scooter ile de bu yolu kullanabilecekler. Sirkeci’den bu hatta giren bir yaya Yedikule’ye kadar tarihi manzaralar içinde nostaljik bir yürüyüş yapabilecek. İki yıldır devam eden proje kapsamında yayaların kullanacağı hattaki raylar söküldü. Yerine yürüyüş yolları yapıldı. İstasyonlar, alt ve üst geçitler yenilendi, yeni peronlar eklendi. Hattın bir bölümünde Yeşilçam filmlerinden sahnelerin sergisi olacak.

Bu bölgede daha önce tren rayları bulunuyordu. Raylar, proje kapsamında söküldü. Bu alan artık, yürüyüş yolu, bisiklet ve scooter’la kullanılabilecek.

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7.3 kilometrelik hat, Sirkeci’den Yedikule’ye kadar uzanacak. Tarihi hat üzerinde 8 durak olacak.

ÖZEL TRENLER TASARLANIYOR

“KAZLIÇEŞME - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekrasyon Odaklı Dönüşüm Projesi” adıyla devam eden çalışmalar bu yıl sonunda tamamlanacak. Avrupa’dan gelen trenlerin de Sirkeci’ye ulaşımı sağlanabilecek. Ayrıca bu hatta, normal yolcu treni yerine “Sight-Seeing Train” denilen ve dış manzarayı izleme konseptiyle hazırlanmış trenlerin kullanılması planlanıyor. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile bu hattı gezdik ve çalışmaları yerinde inceledik.

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Hürriyet muhabiri Musa KESLER, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile çalışmaları yerinde inceledi. Hattın başlangıç noktası Sirkeci.

150 YIL SONRA YÜRÜNEBİLECEK

Dr. Yalçın Eyigün şöyle diyor: “Avrupa’dan gelen trenlerin de, şehirlerarası trenlerin de Sirkeci’ye kadar gelebileceği altyapıyı hazırladık. Mesela hattın bir tarafında Paris’ten gelen bir tren, diğer tarafında da Yedikule’den Sirkeci’ye yürüyerek giden bir İstanbullu olabilecek. Ayrıca Alpler’deki ‘camlı gezinti trenleri’nden de yaptıracağız. Yapıldığı 150 yıl öncesinden beri buraya yayalar ancak tren içinde girebiliyordu. Bundan sonra en az 150 yıl boyunca bu hatta yürüyebilecekler. ”