Tarihi Hamidiye Sütun Çeşmesi uçup gitmedi

İstanbul merkezli olan ve 8 kişiden oluşan bir ekiple yürütülen proje kapsamında duyarlı vatandaşlar, bakımsız bırakıldığını ya da tahrip olduğunu fark ettiği kültür varlıklarının mevcut durumlarını sosyal medya hesapları üzerinden ekibe fotoğraf veya video aracılığıyla bildiriyor. Böylece ekibin gerekli tespit çalışmalarıyla yapının bağlı olduğu ilgili makamlara ulaşıp konuyla ilgili bilgi vermesiyle durumun düzeltilmesi sağlanıyor.

İLK ÇALIŞMA BAŞARILI OLDU

‘Uçup Gitmesin’in ilk çalışması, İstanbul Kasımpaşa’daki Kızılay Meydanı’nda bulunan 115 yıllık Hamidiye Sütun Çeşmesi oldu. Duyarlı bir vatandaşın, çeşmenin çevresine atılan ve hayvanlar ile bireylerin yararlanmasını engelleyen ekmeklerle çevrili olduğu bir fotoğrafı ekibe göndermesi üzerine harekete geçildi. Konuyla ilgili Beyoğlu Belediyesi´ne bilgi veren ekipler, daha önceden de temizlik çalışmaları yapılan çeşmenin daha titiz bir şekilde temizlenerek bakımının yapılmasını sağladı. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan temizlik görevlisi hem atılan ekmekleri temizliyor hem de ekmek atanları uyarıyor.

Ayşe Müge Var, “Konuyla ilgili olumlu sonuç aldığımızda ‘Tebrikler, bunu siz başardınız ve sizin sayenizde bir kültür varlığı uçup gitmeyecek’ diyerek geri bildirimde bulunuyoruz. Bu çok kıymetli bir nokta” diye konuştu.

‘FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ’

Projenin kurucusu ve yürütücüsü Ayşe Müge Var, “Projeyle, kültür mirasını korumaya yönelik bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Projemizi önce İstanbullularla sonrasında ise tüm Türkiyelilerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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