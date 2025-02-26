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Tarihi hamam satılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaleiçi#UNESCO
Tarihi hamam satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde bazı eserler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. 1972 yılından bu yana koruma altına alınarak ‘sit alanı’ ilan edilen semtin bazı noktalarında ise 4 hamam bulunuyor.

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Bu hamamlardan biri de ‘Gavur Hamamı’ olarak bilinen ‘Yenikapı Hamamı’. Rumlar tarafından 19’uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor.

Bulunduğu sokağa da adını veren hamam, 1940 yılına kadar, mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından hamam olarak işletildi.

8 VARİSİ VAR

Sonrasında depo ve eğlence mekânı olarak da kullanılan ve süreç içinde kapısına kilit vurulan hamam, uzun süredir zamana meydan okuyor. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘anıtsal yapı’ olarak tescil edilen hamam 8 vârisinin aldığı kararla satışa çıkarılıp, üzerine ‘Satılık’ levhası asıldı. Tarihi hamamın 2.5 milyon dolar bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

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#Antalya#Kaleiçi#UNESCO

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