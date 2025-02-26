Tarihi hamam satılıyor

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Bu hamamlardan biri de ‘Gavur Hamamı’ olarak bilinen ‘Yenikapı Hamamı’. Rumlar tarafından 19’uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor.

Bulunduğu sokağa da adını veren hamam, 1940 yılına kadar, mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından hamam olarak işletildi.

8 VARİSİ VAR

Sonrasında depo ve eğlence mekânı olarak da kullanılan ve süreç içinde kapısına kilit vurulan hamam, uzun süredir zamana meydan okuyor. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘anıtsal yapı’ olarak tescil edilen hamam 8 vârisinin aldığı kararla satışa çıkarılıp, üzerine ‘Satılık’ levhası asıldı. Tarihi hamamın 2.5 milyon dolar bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi.