Tarihi geçmiş ilaçları piyasaya süren 21 şüpheli tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, 4 şirket üzerinden faaliyet gösteren yapılanmanın yaklaşık 650 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Aralarında kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve eczacıların da bulunduğu 24 şüpheli ile bağlantılı 5 işyeri tespit edildi.

Gözden Kaçmasın Zorbalık okuldan soğutuyor Haberi görüntüle

İstanbul merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.