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Tarihi geçmiş ilaçları piyasaya süren 21 şüpheli tutuklandı

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#Sağlık Skandalı#Kanser İlaçları#Sahte İlaç
Tarihi geçmiş ilaçları piyasaya süren 21 şüpheli tutuklandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hastanelerden ve eczanelerden temin edilen son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni ambalaj ve prospektüslerle tarihi geçmemiş gibi gösterilerek yurt içinde ve yurt dışında satışını gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, 4 şirket üzerinden faaliyet gösteren yapılanmanın yaklaşık 650 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Aralarında kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve eczacıların da bulunduğu 24 şüpheli ile bağlantılı 5 işyeri tespit edildi.

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İstanbul merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

 

 

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#Sağlık Skandalı#Kanser İlaçları#Sahte İlaç

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