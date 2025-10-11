Haberin Devamı

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse ve 19 farklı ülkenin istihbarat servisi başkanlarının katıldığı açılışta konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’deki ateşkesin barışa dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak özetle şunları söyledi: “İki yıldır devam eden Gazze halkına yönelik soykırım politikaları bugün itibarıyla bir ateşkesle artık sona ermiştir. Zira ateşkesin uygulanması bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı. Uygulanması, sahada denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir.

ULUSLARARASI TOPLUM ROL ALMALI

Ama bugün itibarıyla önümüzde, elimizde artık bir ateşkes var ve Gazze’de akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için bir tarihi fırsat önümüzde bulunuyor. Bu fırsatı hayata geçirmek, kalıcı hale getirmek, bu ateşkesi barışa dönüştürebilmek için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Sadece ara bulucu ülkelerin ya da garantörlerin değil, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Ortadoğu’ya bütün uluslararası toplumun, bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için rol alması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kırılgan ateşkesin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve kalıcı hale gelmesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adımdır. Sorun ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda, Ortadoğu’da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak. Bunun imkânsız olmadığına biz inanıyoruz. Biz Türkiye olarak bu süreçte hem akan kanın durması, hem soykırımın sona ermesi, hem Gazze’li kardeşlerimizin bir nefes alması için gece gündüz çalıştık.”