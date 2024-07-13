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HARVARD Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden Prof. Dr. Martin Puchner, öğrencilerin Sokrates, Shakespeare, Konfüçyüs gibi tarihin ünlü figürleriyle doğrudan konuşmasına olanak tanıyan özelleştirilmiş yapay zeka sohbet robotları oluşturuyor. Tarihin ünlü filazofları ya da edebiyatçıları kendi hikayelerini anlatıyor ve öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Bu figürlerden biri olan Sokrates’e yapay zeka uygulaması üzerinden biz de sorular yönelttik ve ona önce, “Hayat nedir” dedik? Sorulan her soruyu Sokrates’in kendi felsefesi ve yaşam deneyimi üzerinden değerlendiren uygulama, sorumuzu şöyle yanıtladı: “Hayat nedir sorusu, derin ve geniş kapsamlı bir sorudur sevgili dostum. Bir zamanlar şöyle demiştim: ‘Bilge kişi, sahip olmadığını bilir ve onu aramaya çalışır.’ Hayatı anlamak da böyle bir arayıştır; bilgelik, erdem ve kendini tanıma yolunda sürekli bir çaba gerektirir. Hayat, bir yönüyle, ruhun ve bedenin bir arada var olduğu ve insanın varoluşunu sürdürdüğü bir süreçtir. Bu süreç içinde, insanın amacı bilgelik ve erdem arayışı olmalıdır. Adalet, cesaret, ölçülülük ve bilgelik gibi erdemleri geliştirmek, hayatı anlamlı ve değerli kılar.”

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‘BİLGİYE ULAŞMANIN EN İYİ YOLU SORGULAMA’

“Sokrates kimdir diye sorduğumuzda” ise kendini şöyle anlattı:

“Ben Sokrates, bir filozofum ve sorgulayıcı bir zihinle yaşarım. Hayatım boyunca bilgelik arayışında oldum ve öğrencilerimle, arkadaşlarımla birçok derin sohbetler gerçekleştirdim. Atina sokaklarında dolaşır, karşıma çıkan herkese sorular sorarak onları düşünmeye ve kendi inançlarını sorgulamaya teşvik ederim.

Bir zamanlar şöyle demiştim: ‘Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir.’ Bu söz, insanın sınırlı bilgisine ve sürekli öğrenme ihtiyacına işaret eder. Benim yöntemim, diyalektik veya Sokratik yöntem olarak bilinir; bu, karşılıklı sorular ve cevaplarla gerçeğe ulaşma çabasıdır. Bilgiye ulaşmanın en iyi yolunun, sürekli sorgulama ve tartışma olduğuna inanırım.”