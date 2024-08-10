Tarihi evliya çeşmesi vinçlerle taşındı

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İSTANBUL Fatih’teki 17. yüzyıldan kalma tarihi Hacı Evliya Çeşmesi, çevresinde oluşan taşıt trafiği ve yapılaşma nedeniyle olası zarar öncesi Fatih Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu, farklı bir yere taşındı. Çeşmenin rahat taşınması için özel iskelet sistemi kurulurken, yer ile bağlantısı elmas uçlu tellerle kesildi.

VİNÇLERLE TAŞINDI

Fatih Mevlanakapı Mimar Kasım Caddesi’nde yer alan Hacı Evliya Camisi yanındaki Hacı Evliya Çeşmesi, kısa süre önce restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Tarihi çeşme yoğun yapılaşma ve çevresindeki karmaşanın artması nedeniyle, Fatih Belediyesi ekiplerince daha önce belirlenen başka bir noktaya yerleştirildi. 70 ton ağırlığındaki 17’nci yüzyıldan kalma Hacı Evliya Çeşmesi yapısal bütünlüğü bozulmadan, önce elmas uçlu tellerle alttan kesildi. Ardından da vinç yardımıyla yerinden kaldırılıp birkaç metre uzakta bulunan güvenli bir noktaya alındı. Tarihi çeşme çalışmalardan sonra yeni yerinde su vermeye başlayacak.

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‘ELMAS UÇLU TELLERLE YAPI ALTTAN KESİLDİ’

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, “Trafik ve taşıt yükünün artması, yapılaşma Hacı Evliya Cami Çeşmesi için tehlike arz ediyordu. Biz ilk olarak bu yapıyı özgün haliyle yapım sistemiyle, tehlike arz etmeyecek şekilde geri taşımayı düşündük. Bunun için yapının altına çelik konstrüksiyondan bir iskele yapıldı. Daha sonra maden ocaklarında mermerlerin kesildiği şekilde elmas uçlu tellerle yapı alttan kesildi ve bütünlüğüne zarar gelmeyecek şekilde 3 metre yeni yerine ve temele taşındı. Uzun yıllar kültür mirası olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi.