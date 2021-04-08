Tarihi eserlerin mahallelerinde kalması için oturma eylemi başlattılar

Eylem nedeniyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Elmalı Müze Müdürü Yunus Reyhan Taşçıoğlu, 4 saatlik oturma eyleminin ardından mahallelinin uzun süren itirazları sonucu taşıma işlemini yapamadıklarını tutanak altına aldı. Eserleri taşıma işlemi, çeşitli görüşmeler yapılması için ertelendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, bölgeden ayrıldı.

MAHALLELİ MEMNUN

Mahallede yaşayanlar ise erteleme kararını sevinçle karşıladı. Muhtar Murat Duran, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Hala taşınma ihtimali var ancak bize bir süre verildi. Bu süre içinde yetkililerle görüşüp, bu eserlerin burada kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Mahalleliden Enver Sarı da "Mücadele ettik ve kazandık. Bu eserler, 532 yıldır burada, bir o kadar yıl daha inşallah kalacak" dedi.

Salih Yalçın ise "Bizim dedelerimiz bu eserleri buraya getirmiş. Bu eserler burada kalacak, mutluyuz" diye konuştu.

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