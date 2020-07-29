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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

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Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
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DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 parça tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasıyla, merkez Yenişehir ilçesinde bazı kişilerin çeşitli tarihi eserleri satmak için, müşteri aradıkları yönünde bilgi alındı. Harekete geçen ekipler, Yaytaş mahallesindeki köprü inşaatı mevkisinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, 1 mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, 1 haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere toplam 26 tarihi eser ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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