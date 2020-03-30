Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de yaşayan Ş.E. elindeki yaklaşık 1500 yıllık ve 1 milyon dolar değerinde olduğunu iddia ettiği insan figürlü heykel ve sikkeleri Bursa'da satmaya çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda H.K, S.P, A.A ve Ş.E'yi gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 1 adet Roma, 4 adet Helenistik, 3 adet Frigya devirlerine ait olduğu değerlendirilen heykel ile 1 adet altın kolye ucu, 2 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke ile 26 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi. Zanlılar hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.