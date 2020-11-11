MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriTarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı
GeriGündem Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakalandı
Abone Olgoogle-news

Denizli’de tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı öğrenilen şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 261 adet sikke ve 94 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahıs elinde bulunan eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarma KOM ekipleri şahsı bir süre takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 261 adet sikke ve 94 adet tarihi obje ele geçirildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle