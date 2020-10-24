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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Tarihi eserleri kendi eliyle teslim etti

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Tarihi eserleri kendi eliyle teslim etti
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Kütahya’da jandarma ekiplerince durdurulan bir araç sürücüsü, aracında bulunan tarihi eserleri güvenlik güçlerine kendisi teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta tarihi eser olduğu bilgisi edinildi.
Ekipler tarafından takibe alınan araç, 30 Ağustos Mahallesi'nde bulunan çıkmaz sokağa girdiğinde durduruldu. Araçtan ine sürücü T.K. (30) araçta bulunan 1 adet mühür, 1 adet heykel, 1 adet maske, 1 adet kırılmış cam tabak ve 4 adet Obje olmak üzere toplam 9 adet malzemeyi jandarmaya teslim etti.
Şüpheli T.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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