Tarihi eser satma vaadiyle 50 bin dolar dolandırdılar

#Antalya#Tarihi Eser Dolandırıcılığı#Sahte Tarihi Eser
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 07:00

Antalya’da 50 milyon dolar değerinde olduğunu söyledikleri tarihi eserleri satmak istedikleri N.A.Ö.’yü 50 bin dolar dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Antalya’da polise başvuran N.A.Ö., tarihi eser bulduklarını ve yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu iddia eden şüphelilerin, yine kendilerinin ortak çalıştıklarını iddia ettiği kamu görevlilerine ön ödeme adı altında 50 bin dolar vererek dolandırdığı şikâyetinde bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 HEYKEL İLE 108 ADET SİKKE

Yapılan aramalarda 2 adet heykel, 108 adet sikke ile cep telefonları ve sim kartları ile suçtan elde edinilen mal varlığı kapsamında şüphelilerden S.Y.’nin 2 milyon 500 bin lira değerindeki aracına el koyuldu. Ele geçirilen malzemelerle ilgili yapılan incelemelerde, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde, diğer malzemelerin ise imitasyon olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. 

 

