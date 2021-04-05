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AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ele geçirildi

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Tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ele geçirildi

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat'ın yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve objeler ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ele geçirildi

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ele geçirildi


 

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