Tarihi eser kaçakçılığına... Sanal kılıf

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TÜRKİYE’nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden birinde, antika değeri taşıyan eserler satışa sunuluyor. Elyazması ve altın varaklı Kuran-ı Kerim’den İncil’e kadar tarihi eserlere satıcılar, ‘aile yadigarı’ diyerek 250 bin ile 1 milyon 250 bin lira arasında müşteri arıyor. Açıklama kısmında; bazı belgelerin altın varaklı, orijinal ve sayfalarının eksiksiz olduğunu belirten satıcıların alışveriş seçeneği olarak da yalnızca ’yüz yüze görüşerek’ seçeneğini tercih etmesi dikkat çekiyor.

‘DEVLET DENETİMİ ŞART’

Adalet, Kültür ve Turizm ile İçişleri bakanlıklarının komisyon oluşturup bu belgelerin takibinin yapılması için kanun maddesi oluşturması gerektiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Ünlü, “8 milyon liraya satılmak istenen Kuran-ı Kerim’in gerçek maliyeti nedir? Bu işleri yapan insanlar bu eserlerin korunması konusunda bilgileri olmadığı için eserler ilerleyen dönemlerde iklim koşulları nedeniyle ortadan kaybolabilir. İnternet ortamında bu eserlerin kolayca satılmaması için devletin denetlemesi lazımdır” dedi.

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Prof. Dr. Ünlü, Türkiye’deki yazma eserlerin birçoğunun önceki zamanlarda yurtdışına satılmak üzere kaçırıldığını, bugün Türk kültürüne ait bilgileri içeren Türkiye’ye ve Türki cumhuriyetlere ait eserlerin çoğunun da Almanya , Fransa ve İngiltere’deki kütüphanelerde olduğunu söyledi. İncelemek isteyen akademisyen ya da araştırmacıların bu eserlere ulaşmak için para ödediğini, kimi zaman buna rağmen ulaşamadığını kaydeden Ünlü, şöyle konuştu:

‘VERGİ BOYUTU DA VAR’

“Bir Türkiye bir de yurtdışı ayağı var bu belgelerin. Eser ne kadar değerliyse yurtdışına gitmesi ihtimali o kadar artıyor. Maddi boyutu da var. Asgari ücretten verginin konuşulduğu bugünlerde 8 milyon liraya belge satan kişiden vergi alınacak mı? Belki de o eser 8 değil 80 milyon liralık. Bu bakımdan değer tespiti yapılmadığı için 80 milyon liralık bir eser de olabilir. 8 milyon liraya satarak bu belgeden devlet 72 milyon zarar etmiş de olabilir.”

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YATIRIM İÇİN SATIYORMUŞ

D.Ç. isimli satıcı, 18’inci yüzyıldan beri aile üyelerine ait olduğunu belirttiği Kuran-ı Kerim’den dünyada yalnızca 5 tane bulunduğunu kaydetti. D.Ç., orijinal ama elyazması olmayıp baskı ile imal edildiğini söylediği Kuran’ı okumak için merceğinin de yanında olduğunu belirtti. D.Ç., “Annem ve babama ailemizden yadigâr olarak kaldı. Onlar da bu tarihi eseri satıp yatırım için sermaye olarak kullanmak istiyorlar. Pazarlık yüz yüze görüşünce olabilir” dedi.