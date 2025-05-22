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Tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmedi, 133 adet obje ele geçirildi

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#Tarihi Obje#Polis Operasyonu#Kaçakçılık
Tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmedi, 133 adet obje ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:14

Ordu’da polis ekipleri tarafından 133 adet tarihi objeyi satmak isteyen şahıs yakalandı. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 133 adet tarihi objeyi satmak isteyen şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi objeler olduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

 ALTIN TOZU DA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 133 adet çeşitli tarihi obje ile 10 gram ağırlığında altın tozu ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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#Tarihi Obje#Polis Operasyonu#Kaçakçılık

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