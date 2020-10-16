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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

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Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tarihi eser ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 10x10 ebatlarında olan, üzerinde Selçuklu amblemi bulunan obje, M.A.K ve D.D isimli 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Malzemeye el konuldu ve yakalanan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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