Tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 10x10 ebatlarında olan, üzerinde Selçuklu amblemi bulunan obje, M.A.K ve D.D isimli 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Malzemeye el konuldu ve yakalanan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.