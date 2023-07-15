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Tarihi eser baskını

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#Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü#Operasyon#Gözaltı
Tarihi eser baskını
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

İSTANBUL’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran-12 Temmuz 2023 tarihleri arasında, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye’de operasyon düzenledi.

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Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 4 bin 233 adet Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluk dönemlerine tarihlendirilen farklı ebat ve boylarda gümüş ve bronz sikke, ok ucu vb. eser/obje, 2 adet 15. ve 16. yüzyıllara tarihlendirilen üzerilerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar bulunan Tevrat, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine tarihlendiği düşünülen halk folklöründe önemli yere sahip kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve kılıçlar ele geçirildi. 

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#Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü#Operasyon#Gözaltı

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