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Tarihi Emirgan Çeşmesine kepçeli zarar iddiası

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#İstanbul#İBB#Emirgan
Tarihi Emirgan Çeşmesine kepçeli zarar iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 14:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında, Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne kepçe ile zarar verildiği öne sürüldü. Çeşmenin zarar gördüğü bölümünün çimento ile doldurarak kapatıldığı görüldü.

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İBB, 29 Mayıs'ta Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenleme Projesi başlatıldı. 14 Temmuz'da bitmesi planlanan meydan yenileme projesi sırasında iddiaya göre, Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi zarar gördü.

Tarihi Emirgan Çeşmesine kepçeli zarar iddiası

Çalışmalar esnasında kepçenin çarpmasıyla kırılan çeşmenin taşı için ekipler çimentoyla sabitleme çözümü buldu. Meydandaki çalışmalar esnasında eski PTT kuyusu olarak bilinen kapalı kuyu da, malzeme boşaltmak için gelen TIR nedeniyle çöktü. Çevresine beton dökülen kuyu ise çevrelendi ancak kuyunun ağzı açık bırakıldı.

Tarihi Emirgan Çeşmesine kepçeli zarar iddiası

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Emirgan'da yaşayan Hasan Çetin, “Çalışmalar 1 aydır başladı. Hiçbir etkisi olmadı, çeşme aynı şekilde duruyor. Çalışmadan önce de aynı bu şekildeydi. Daha önce de bakım yapmışlardı. İkide bir burayı kazıyorlar, kazdıkları için de belki daha kötü olmaması için doldurmuş olabilirler" dedi. Esnaf Mustafa Pehlivan da, “Bize Temmuz'da bitecek denildi ama belli değil galiba uzun sürecek gibi. Güzel bir çalışma ama biz yapılan tarihi yanlış buluyoruz. Şu an bizim işlerimizin açılma dönemi, iş yapacağımız dönemler yanlış bulduk " diye konuştu. Esnaf Burhan Hazır ise, “Tarihi çeşmede ufak bir hasar mevcut, yanlışlıkla olabilecek şeyler. Tarihi çeşmenin hemen apar topar yamalanması mesela, hemen iki dakikada geçiştirilmesi bence normal değil aslında ama bu en ufak olanı" diye konuştu.

Konuya ilişkin İBB'den ise açıklama yapılmadı.

Tarihi Emirgan Çeşmesine kepçeli zarar iddiası

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#İstanbul#İBB#Emirgan

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