Tarihi dostluğu vefa denizine çevirdik

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle Tophane-i Amire’de bir araya geldi. Türkiye’nin 2005’teki Afrika açılımından sonra kıtaya sık sık ziyaretler yaptıklarını, bu yolculuklarda, her duraktan sayısız anı topladığını belirten Emine Erdoğan, yazdığı ‘Afrika Seyahatlerim’e ilişkin “Ortaya çıkan bu kitap, sizin bana sunduklarınızın ruhumdaki yankılarından oluştu” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

KİTABIN GELİRİ AFRİKA EVİ’NE

“Her Afrika ülkesinde mümkün olduğunca STK’larla bir araya geldim. Böylelikle kırılgan grupların sorunlarına dair birinci elden bilgiler aldım. Her ülkede mutlaka yetimhaneleri ziyaret etmeye gayret ettim. Afrika’nın sorunlarına dikkat çekmek için uluslararası toplantı ve platformları bir fırsat olarak gördüm. Kadınların güçlendirilmesi için çağrıda bulunduğumuz kadar projeler de ürettik. Her 25 Mayıs’ta Afrika Günü’ne özel programlar tertip ediyoruz. Ankara’da Afrika El Sanatları ve Kültür Evi açtık. Hem bir örnek hem de Afrika kadınlarına bir destek olması için adil bir pazar oluşturmak istedik. 18 Afrika ülkesinden ürün temin ediyor ve geliri olduğu gibi kadınlara bırakıyoruz. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu kitabın tüm geliri de Afrikalı kadınların hayatlarını dönüştürmek üzere Afrika Evi’ne bırakılacak.”

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FARKINDALIK GAYRETİ

Emine Erdoğan,eylül ayında New York’ta Türk Evi’nin açılışını yaptıklarını ve kitabın tanıtımını da orada gerçekleştirdiklerini anımsatarak, tüm bu çabaların Afrika için yapılması gerekenlerle ilgili uluslararası topluma bir çağrı niteliğinde olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan “Afrika’yla olan kadim dostluğumuz, karşılıklı çabamız sayesinde, tarih sayfalarında bir bahis olarak kalmadı. Tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik” diye konuştu.

‘AFRİKA SEYAHATLERİM’ KİTABINA BÜYÜK İLGİ

PROGRAMA Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo’nun eşi Saynab Abdi Moallim, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani’nin eşi Ambari Azali ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un eşi Fatoumatta Bah-Barrow katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Afrikalı bakanlar, Türkiye’nin Afrika ülkelerinde görev yapan kadın büyükelçileri ile Afrikalı büyükelçilerin eşleri, siyasetçiler, akademisyenler ve STK temsilcileri ile öğrenciler de programda yer aldı. First lady’ler, programda Emine Erdoğan’ın “Afrika Seyahatlerim” kitabına yoğun ilgi gösterdi. Davetliler, kitabı imzalattıkları Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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TÜRKİYE EVİM GİBİ

GAMBİYA Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Türkiye’yi şimdiye dek 10 kez ziyaret ettiğini belirterek, “Türkiye’yi kültüründen ötürü evim gibi görüyorum” dedi. Gambiya’da Türk dizilerinin oldukça büyük ilgi gördüğünü söyleyen Barrow, iki halk arasındaki ilişkilerin gelecek yıllarda daha da ileri taşınacağına inandığını belirtti. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio ise “Vaktimizin çoğunu Batı ülkeleriyle ittifak kurmak, ilişkilerimizi geliştirmek için harcadığımızı düşünüyorum. Türkiye’yle neden ortak olmayalım? Afrika’ya genellikle ne yapılması istendiği söyleniyor. Bizler ortak arıyoruz ve eşit muamele göreceğimiz bir ortaklık arıyoruz” dedi.

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