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Tarihi dönemin ayak sesleri

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#Yaşar Güler#TBMM#PKK
Tarihi dönemin ayak sesleri
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’de başlayan yeni döneme işaret ederek, “Bugün tarihî bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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TBMM Bütçe Genel Kurulu’nda konuşan Yaşar Güler, şunları söyledi: 

PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye’deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Bugün tarihî bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ve stratejik bir bakış açısıyla Suriye’ye yönelik sahada ve masada üstlendiği etkin rolün ne kadar önemli ve kritik olduğu, şimdi daha da iyi anlaşılmaktadır.”

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#Yaşar Güler#TBMM#PKK

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