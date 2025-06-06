Tarihi dizi ve filmlerin kostüm ve aksesuarları Bilecik'teki bu atölyede üretiliyor | 'Tarihi bir sorumluluk da aldık'

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2016 yılında açtığı Han Sanat Atölyeleri'ni 2019 yılında Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesine taşıyan Orhan Kocaoğlu, aynı sene Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kurdu. Kocaoğlu, müşterilerinin giyip hatıra fotoğrafı çektirdiği kostümlerin beğenilmesi üzerine çadırı kapatarak yapım şirketleriyle çalışmaya başladı.15 kadın işçinin çalıştığı atölyede şimdiye kadar birçok dönem filmi ve dizisi için 10 bine yakın kostüm üretildi.

Kocaoğlu, "Kendi memleketimiz Bilecik ve Söğüt'ü tanıtamadığımızı gördük ve bunun için bir uğraşın içine girdik. Söğüt'e geldik ve bir otağ kurduk. Otağda dönem kostümleri ile birlikte insanları geçmişe götüren bir zaman tüneli oluşturduk. Kostümlü fotoğraf çadırı oluşturduk. Arkasından kostümleri kendimiz yapmayı denedik ve bu konuda başarılı olduk. Filim sektörüne geçiş yaptık. Verilen tüm dönem filmlerin içinde bizim üretimlerimiz yer almakta. Alpaslan Büyük Selçuklu'da Barış Arduç'un filmde giydiği kostümü şu an burada. Biz ürettiğimiz için yapımcılardan rica ettik ve tekrar burada sergiliyoruz" dedi.

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Orhan Kocaoğlu, "Atölyemizde üretilen kostüm ve aksesuarlar, dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformunun bazı yapımlarında, 'Game of Thrones', 'Vikings' dizilerinin bazı karakterlerinde, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizilerinin de aralarında olduğu yapımlarda kullanıldı. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin reklam çekimlerinde kreatörlük, sanat yönetmenliği yaptık. Uluslararası birçok müzeye işler yaptık" diye konuştu.

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"ÇEYİZ SANDIKLARINDAN KUMAŞ ALIYORUZ"

Savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuarlar da yapılan atölyede, dönem ruhunu yansıtması için imalatta tabaklanmış deri, pirinç döküm, ahşap ve kumaş gibi doğal malzemelerden yararlanılıyor. Söğüt'ün kendi kültürünü yansıtan ürünler de ürettiklerini dile getiren Kocaoğlu, bölgedeki kadınların çeyiz sandıklarından da eski kumaşlar aldıklarını söyledi.

"TARİHİ SORUMLULUK ALDIK"

Kocaoğlu, "Tarihi bir sorumluluk da aldık. Yani neden böyle bir iş tercih ettiğimi bazen soruyorlar bana. Bizim büyük dedemiz Abdülhamit'in maiyet çavuşuymuş. Hep bu tarihi hikayelerle büyüdük. Osmanlı'yı merak edip Osmanlı tarihini araştırdık arkasından da böyle bir tarihin unutulmaması önemli idi bizim için bunu kendimize vazife olarak gördük. Bu vazifeyi de yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.