Tarihi davanın zorlu düğümleri: Narin cinayeti davasında ilk 3 günde neler oldu?

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NARİN cinayetinde soruşturma sürecinde cevabı bulunamayan kilit soru şimdi mahkemenin önünde... Narin’i kim, neden öldürdü? Bu sorunun cevabı cinayetin düğümünü de çözecek. Ama yargılamanın bu aşamasında bu cevabın ne zaman ortaya çıkacağına dair bir işaret görünmüyor. Ya samimi bir itiraf ya da inkâra yer bırakmayacak güçlü bir delil gerekiyor. Müdahil avukatları, sanık ifadelerindeki çelişkilerin üzerine çapraz sorularla giderek bir açık yakalamaya çalışıyor. Ama sanıklar ilk günkü pozisyonlarını koruyor. Enes Güran, süreçteki en hassas halka gibi görünüyor. Zaman zaman sinirlenip duygusal tepkiler vermesi buna işaret ediyor. Hem mahkeme heyeti hem de müdahil avukatların, Enes’e yönelik sık ve ısrarlı soruları dikkat çekiyor. Müdahil avukatlar, Nevzat Bahtiyar’a da üç saatlik sorgusu boyunca detaylı sorular yöneltmişlerdi. Nevzat Bahtiyar, bu sorulara soğukkanlılıkla cevap verdi. Müdahil avukatların diğer sanıklara yönelttiği sorular ve dikkat çektikleri çelişkiler Nevzat’ın anlattıklarına dair çok fazla şüpheleri olmadığını hissettiriyor.

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Musa KESLER yazdı

VERİLEN CEVAPLARIN KARŞILIĞI NE?

Sanıklar ve tanıklar bazı sorulara “Bilmiyorum ve hatırlamıyorum” şeklinde cevaplar verdi. Özellikle sanıklar çok kritik noktalara dair doğrudan sorulara bu cevapları verdi. “Hatırlamıyorum” şeklindeki cevaplar sanıklar için “inkâr” sayılmıyor. Hukuken makûl ve meşru bir mazeret olarak da görüldüğü için sanıklara doğrudan bir sorumluluk da yüklenmiyor. Ancak mahkeme heyetinde elbette bir kanaat de bırakıyor.

Ancak “Bilmiyorum” cevabı biraz daha farklı. Eğer (telefon kaydı, video, şahit ifadesi gibi) somut verilerle sanığın aslında bildiği ispatlanan bir konuyu “Bilmiyorum” diye cevaplaması onun bildiği bir şeyi inkâr ettiği ve mahkemeden sakladığı şeklinde değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla mahkeme bu tür cevapların her birini sanığın konumu ve sorunun içeriğini dikkate alarak ayrı ayrı değerlendirecektir. Kanaat ve hüküm oluştururken de bu detayları dikkate alacaktır.

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AMCA - Salim GüranCESEDİ SAKLAYAN - Nevzat BahtiyarANNE - Yüksel GüranAğabey - Enes Güran

MERAK EDİLEN SORU KARAR NE OLACAK?

Kararın ne yönde çıkacağı öngörüsünde bulunmak için henüz çok erken. Devam eden süreçte yeni tanık ve delillerin ortaya çıkması muhtemel. Yargılama henüz ‘giriş’ bölümünde. Bu aşamada taraflar eteklerindeki ilk taşları döktü. Asıl gelişmelerin ve esasa ilişkin sıkı münakaşaların yapılacağı süreç ‘gelişme’ bölümünde olacak. Bu aşamaya da bir iki duruşma sonra da geçilmiş olacak. Müdahil avukatlarla, sanık avukatlarının asıl hukuki çarpışması bu dönemde olacak. Tezler ve antitezler havada uçuşacak. Mahkeme heyeti de bu süreçte kendi soru ve talepleriyle ana aktör olarak yargılamaya yön verecek. Taraflar arasındaki hukuki tartışmaları da dikkat ve özenle takip edecekler. Duruşmada bütün konuşulanlar sesli ve görüntülü kaydedildiği için hiçbir detay kaybolmayacak.

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NEVZAT BAHTİYAR’A YARDIM EDİLDİ ŞÜPHESİ VAR

Duruşmanın üçüncü gününde, salondaki ilgi biraz daha azaldı. Ama salon boş değildi. Sanıklar üçüncü gün de aynı kıyafetlerle geldiler. Mahkeme Başkanı da ilk iki günden farklı olarak kravatsızdı.

NARİN Güran’ın katledilmesine dair davanın üçüncü duruşmasında, sanık avukatlarının tanıkları dinlendi. Tanıkların ilk kısmı Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasındaki araba anlamazlığına dair detayları ve bu sorunun nasıl çözüldüğünü anlattı. Tanıklar o aşamada Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran arasında bir anlaşmazlık çıkmadığını anlattı. Enes Güran, müdahil avukatların talebi üzerine Narin’in kaybolduğu süreçte kolunu nasıl ısırdığını heyet önünde uygulamalı olarak gösterdi.

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ÇELİŞKİLER SÜRÜYOR

Nevzat Bahtiyar, yeni şeyler anlatır mı? Nevzat Bahtiyar yakalandığı günden sonra verdiği ifadelerindeki bazı detayları birkaç kez değiştirmiş, yeni bilgiler vermişti. Verdiği bilgiler içerisinde doğruluğu tartışılmayan tek nokta cesedin bulunduğu yer. Ancak cesedi oraya tek başına mı götürdü, saklayacağı yeri kendi mi belirledi, oraya tek başına mı gömdü? Bu konuya dair müdahil avukatların şüpheleri var. Nevzat’a yardım eden veya edenlerin de olabileceğinden şüphe ediliyor.