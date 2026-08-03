Tarihi darüşşifada asırlık şifa geleneği yeniden canlandı

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Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Sultan 2’nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, özel bir müzik terapi konserine ev sahipliği yaptı.

Müzenin Darüşşifa Bölümü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk musikisinin yüzyıllardır devam eden şifa geleneği yeniden canlandırıldı.

BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN EDİRNE’YE GELDİLER

Konser, Stanford Üniversitesi tarafından Türkiye’deki darüşşifaları konu alan belgesel çalışması kapsamında düzenlendi.

Çekimler için Edirne’ye gelen Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, neyzen, hanende ve müzik araştırmacısı Rıdvan Aydınlı ile beraberindeki sanatçılar, müze ziyaretçilerine özel bir konser verdi.

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TEDAVİDE KULLANILAN MAKAMLAR SESLENDİRİLDİ

Yaklaşık yarım saat süren konserde, geçmişte hastaların tedavisinde kullanıldığı bilinen Türk tedavi musikisinin farklı makamları icra edildi.

Tarihi musiki sahnesinde seslendirilen eserler, darüşşifanın asırlık atmosferiyle birleşerek dinleyicilere geçmişe uzanan bir yolculuk yaşattı.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Belgesel çekimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen konser, müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Katılımcılar, tarihi mekândaki müzik dinletisiyle hem kültürel mirası yakından tanıdı hem de geleneksel şifa anlayışının önemli bir parçası olan musikiyi deneyimledi.

Etkinlik, Sağlık Müzesi’nin kültürel mirası yaşayan etkinliklerle gelecek nesillere aktarma misyonunu da bir kez daha ortaya koydu.