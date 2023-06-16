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Tarihi çeşmeyi boyadılar

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Salih Paşa Çeşmesi#Boya
Tarihi çeşmeyi boyadılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te bulunan ve Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan 200 yıllık Salih Paşa Çeşmesi’nin bir bölümü sarı - kırmızı renklere boyandı.

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Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup, çeşmenin bulunduğu sokağın kaldırımlarını, aydınlatma direklerini de sarı kırmızıya boyadı. Sosyal medyadaki tepki üzerine kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı. Salih Paşa Çeşmesi’nin semtin simgesi olduğunu belirten sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz “Maalesef bazen çok heyecanlandığımızda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Böyle kentin ya da semtin simgesi olan o semte ismini veren bir yapıya da işte o an hoşumuza giden bir şeyi yapabiliyoruz. Tabii bir takımın renklerine boyanması hoş bir şey değil.  En azından gündeme geldi. Belki çeşme daha iyi bir bakım görecek. Adını verdiği semtte daha iyi bir görüntüyle İstanbulluların gündemine gelecektir” diye konuştu.

 

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#Fatih#Salih Paşa Çeşmesi#Boya

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