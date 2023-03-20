Tarihi çarşı yaralarını sarmaya çalışıyor... ‘Satış için değil Maraş için buradayız’

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TARİHİ çarşının yer aldığı merkez bölgesinde kentte kalan vatandaşlar sokakları doldurdu. Tarihi Maraş Çarşısı’nın dahil olduğu Kapalı Çarşı, Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kazzazlar ve Demirciler Çarşısı aralardaki bazı yıkımlara rağmen işler halde. Baharatçılar, kuyumcular, saatçiler, giyim mağazaları özellikle son 10 gündür eskisi gibi açık. Esnaf sohbetlerinin birinci gündem maddesi deprem.

HEPİMİZE İYİ GELİYOR

Çarşıda başörtüsü ve eşarp dükkânında tezgahtâr olarak çalışan üniversite öğrencisi Hüsne Karakuş (19), “Para kazanmak, satış yapmak için değil Maraş adına buradayız. Ben açıyorum, komşum açıyor, bir bakıyorsun çarşıda herkes dükkânı açmış. İnsanlar da öyle olunca çarşıya gelmeye başlıyor. Hafiften hareket oluyor. İnsanlara o havayı unutturmak aslında amaç. O psikolojiden çıkmak için açıyoruz. Sonuç olarak bir yerden başlamak lazım” diye konuşuyor. Bu arada alışverişe gelen bir amcanın pazarlık isteğini kırmayıp eşarbı kendisine istediği fiyattan satıyor. Bana dönüp, “Kimseyi kırmak istemiyorum” diye ekliyor.

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GÜNDÜZ TEZGÂHTA GECE GÖNÜLLÜ

Üniversitede çocuk gelişimi bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Hüsne şöyle devam ediyor: “Öncetıp fakültesinde kurulan alanda çocuklara gönüllü olarak öğretmenlik yapmaya başladım. O kadar garipti ki. Artçılarla sallanıyorduk, çocuklar korkuyordu. Ama bunu eğlenceli bir şeye çevirmeye çalışıyordum. Çocuklar da biz de depremi bu şekilde atlatmaya çalıştık. Şu anda da gündüz burada çalışıyorum, akşam gönüllü çalışmalara katılıyorum. Ya depremzede çocukların yanına gidiyorum ya da dağıtım işlerine yardım ediyorum. Tüm gönüllülerle de burada tanıştık. Sanki hepimiz önceden tanışıyormuş ve buraya yardım için gönderilmiş gibiyiz. Bu bize inanılmaz bir güç veriyor. Patronum depremde en yakın arkadaşını kaybetti, o gelemiyor. Ama ortak karar aldık ve ‘Açalım’ dedik. Şimdi dükkâna ben bakıyorum.”

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ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ UMUDU

Görüştüğüm bir başka esnaf, “Elektrik gelince dükkânı açtık. Yaklaşık 10 gün oluyor. Tabii eski beklenti yok şu an. Nüfusun büyük bir bölümü şehir dışında. Ufak tefek satış da olsa biz eski günlere dönmek adına geliyoruz. Hem biz vakit geçirelim hem de insanlar çarşının açık olduğunu görsün, psikolojik olarak rahatlasınlar diye geliyoruz” diyor.

HAYAT CANLANSIN İSTİYORUZ

50 yılı aşkın süredir tarihi Maraş Çarşısı’nda saatçilik yapan Vahit Özsaatçi, dükkânda kendisine başsağlığı ziyaretine gelen arkadaşıyla birlikte sohbet ediyor: “Kıyametin provasını yaşadık. İşyerimiz var. Haliyle geldik. Temizledik, oturduk, çalışıyoruz. Çarşı olarak normalleşmeye çalışıyoruz. Açtık, hayat canlansın istedik, hepsi bu. Esnaf da birbirine geçmiş olsun diyor. Sohbet ediyor. Şehir dışına gidenler de yavaş yavaş geliyor. Açık bir dükkân, ışığı yanan bir ev hepimize güven veriyor. Biz burayı terk etmedik.”

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