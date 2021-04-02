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Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Tarihi camide yangın korkuttu

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Tarihi camide yangın korkuttu

ESKİŞEHİR’de restorasyona alınan tarihi Hacıalibey Camii’nin ahşap kolonlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi’nde 1889 yılında yaptırılan Hacıalibey Camii, bir süre önce restorasyona alındı. Bu sabah yapılan çalışmalar sırasında ise, caminin ahşap kolonlarında yangın çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi camide yangın korkuttu

 

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