Tarihi camide yangın korkuttu

Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi’nde 1889 yılında yaptırılan Hacıalibey Camii, bir süre önce restorasyona alındı. Bu sabah yapılan çalışmalar sırasında ise, caminin ahşap kolonlarında yangın çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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