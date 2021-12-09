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Tarihi camide utandıran görüntüler! Çalışma 40 gün sürdü: Tamamen temizlendi

#Macar Camii#Duvar#Yazı
Tarihi camide utandıran görüntüler Çalışma 40 gün sürdü: Tamamen temizlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi Macar Camii’nin duvarlarına yazılan yazılar, 5 kişilik uzman ekibin 40 gün süren çalışmasıyla temizlendi.

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Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki 13’üncü yüzyıl ile 15’inci yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Macar Camii'nin duvarlarına yazılan argo ve olumsuz ifadeler içeren yazıların temizlenmesi için çalışma başlattı. Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla korservasyon ve restorasyon uzmanının da yer aldığı 5 kişilik ekip kuruldu. Uzman ekip, caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlere, kimliği belirsiz kişilerce yazılan argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve olumsuz unsur içeren yazıları, 40 günlük çalışma ile temizledi.

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Tarihi camideki utandıran görüntüler temizlendiTarihi camideki utandıran görüntüler temizlendiHaberin Tüm Görselleri

Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, yazıların temizliği sırasında, tarihi süslemelere zarar vermeyecek şekilde, kimyasal içermeyen, doğal yöntemler kullanıldığını, çok titiz bir temizlik süreci yaşandığını anlattı. Caminin, özel mülkiyette olduğunu da belirten Karabayram, Antalya Valiliği ve Serik Belediyesi tarafından cami arazisinin kamulaştırılması için işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Tarihi camide utandıran görüntüler Çalışma 40 gün sürdü: Tamamen temizlendi



MACAR CAMİİ'NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Abdurrahmanlar-Gebiz kara yolu üzerinde, Gebiz Mahallesi merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Macar Camii, yapı kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekanlı.

Yapının girişi, kuzey cephede bulunan dikdörtgen biçimli kapı açıklığından sağlanırken, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer adet, batı cephenin ortasında ise bir adet dikdörtgen biçimli pencere yer alıyor. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin sivrilen kubbesi, malzeme- teknik biçimi, mihrabın alçak ve sade yapılması gibi özellikler göz önüne alındığında, 13-15'inci yüzyıl mescitleri ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

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Tarihi camide utandıran görüntüler Çalışma 40 gün sürdü: Tamamen temizlendi



Yapının harim duvarlarında, kubbe geçişlerinde ve kubbe iç kısmında kalem işi süslemeler bulunuyor. Söz konusu kalem işi süslemeler, beyaz kireç katkılı sıva üzerine, mavi, açık yeşil, sarı ve kahverengi renkler kullanılarak yapılmış. Süslemeler; kıvrık dallı bitkisel madalyonlar, Osmanlıca yazılar, stilize kuşlar ve geometrik bezemeler içeriyor.

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#Macar Camii#Duvar#Yazı

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