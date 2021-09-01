Tarihi cami kaderine terk edildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyündeki tarihi cami 2017 yılındaki depremde hasar gördü. Kösedere Köyü Camisi’nin çatısının, duvarlarının ve minaresinin bir bölümü yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü caminin durumunu incelemeye aldı. ‘Acil durumda yıkılması gereken yapı’ olarak değerlendirilen yapının durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne soruldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de yaptığı incelemede caminin tarihi niteliğine vurgu yaparak ‘taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil etti. Böylece caminin yıkılmasının önüne geçildi.

4 YILDIR BİR ÇİVİ ÇAKILMADI

Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen tarihi camiye tek bir çivi çakılmadı. Kitabesinde 1874 yılında inşa edildiği belirtilen cami, çevre ve tabiat şartlarının tesirleriyle daha da tahrip oldu. Tavanı ve duvarlarında yeni çöküntüler oluştu. Dönemin izlerini taşıyan ahşap süslemeler ve diğer tezyinler neredeyse tamamen kayboldu. Caminin kimliğinde önemli yeri olan Bağdadi kemer de çökme aşamasına geldi. Caminin dış cemaat bölümü ise depo olarak kullanılmaya başlandı. Caminin durumu tarihi ve kültürel konuları takip eden sosyal medya hesaplarının paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Kaymakamlık yetkilileri tarihi eser niteliğindeki caminin kendi yetki alanlarında olmadığını Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yetkisinde olduğunu söyledi. Vatandaşlar caminin bir an önce aslına uygun olarak tadil ve tamir edilip kullanıma açılmasını bekliyor.

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