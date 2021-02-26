Tarihi Atlas Sineması nerede?

Tarihi Atlas Sineması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, " Sinemanın kapılarını iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yürütülen çalışmalara ilişkin "4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamı Atlas Sineması'nın içerisinde" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel koleksiyonda geçmişten günümüze sinema tarihine de ışık tutuluyor. Dünya sinemasına ilişkin önemli bilgi ve belgeler ve Türk sinemasından baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da burada sergileniyor.

Sinema tarihine ilişkin dev bir hafıza havuzu oluşturuldu. Türk sinemasına dair 8 binin üzerindeki filmin sinopsisini afişlerini misafirler görebilecek.