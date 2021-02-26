Tarihi Atlas Sineması nerede?
Tarihi Atlas Sineması, 2 yıl süren restorasyon sürecinin ardından resmen kullanıma açılıyor. 70 yılı aşkındır İstanbul Beyoğlu'nda hizmet veren Tarihi Atlas Sineması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları ile birlikte dijital imkanlara kavuşmuş oldu. Peki, Tarihi Atlas Sineması nerede? İşte, sinemanın harita üzerindeki konumu
Tarihi Atlas Sineması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Ersoy, " Sinemanın kapılarını iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yürütülen çalışmalara ilişkin "4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamı Atlas Sineması'nın içerisinde" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel koleksiyonda geçmişten günümüze sinema tarihine de ışık tutuluyor. Dünya sinemasına ilişkin önemli bilgi ve belgeler ve Türk sinemasından baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da burada sergileniyor.
Sinema tarihine ilişkin dev bir hafıza havuzu oluşturuldu. Türk sinemasına dair 8 binin üzerindeki filmin sinopsisini afişlerini misafirler görebilecek.